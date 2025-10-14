الأردن: ملاكم محترف يقتل حلاقاً لأنه قال له "تعال بكرة" !

في جريمة مروّعة هزّت الشارع الأردني، لقي حلاق رجالي مصرعه في محافظة الزرقاء على يد ملاكم محترف، بعدما اعتذر له عن تقديم الخدمة لأنه متعب ولا يستطيع الحلاقة في الوقت الحالي.

وبحسب روايات متطابقة، فإن الملاكم لم يقبل الاعتذار وانهال على الحلاق بالضرب المبرح، ووجّه له لكمات قوية متتالية إلى منطقة البطن، ما أدى إلى انفجار في الأمعاء تسبب بنزيف داخلي حاد، أودى بحياته لاحقاً فور وصوله المستشفى.

ووفق مصادر طبية، فإن الضحية وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن الإصابات البالغة في أمعائه لم تمهله طويلاً، حيث فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

وقد تم إلقاء القبض على الجاني، وبدأت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في تفاصيل الحادثة، التي أثارت موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتطبيق أشد العقوبات على القاتل.

وأثارت جريمة قتل الحلاق الشاب"أحمد عوكل"، موجة من الحزن العميق على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وتحولت إلى قضية رأي عام.

وأوضح أحد أقارب المغدور، أن المعتدي من أصحاب الأسبقيات وهو ملاكم معروف ومحترف شارك في بطولات رسمية، مشيرا إلى أن الجريمة وقعت بعدما رفض المغدور، الحلاقة للقاتل بسبب الوقت المتأخر وقال له معتذراً (تعال بكرة)، لأنه مضطر للذهاب لإعطاء العلاج لوالدته.

وأضاف أن الجاني انهال على الضحية بالضرب الشديد على منطقة المعدة، ما تسبب بتهتك القولون وانفجار جدار المعدة، وأدى لاحقاً إلى جلطة تسببت بوفاته.

وفي وقت سابق، كان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن المغدور كان قد نُقل يوم الأربعاء الماضي إلى مستشفى الزرقاء الحكومي بعد تعرضه لاعتداء بالضرب بالأيدي داخل صالون حلاقة في منطقة حي الحسين بالزرقاء.

وأضاف أن المغدور فارق الحياة متأثراً بإصابته، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني، وأحالته إلى القضاء حيث جرى توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.