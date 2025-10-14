بعد قص أظافرك لا تتخلص من البقايا.. هناك شركات «طبية» تشتريها!

عادةً ما تُرمى بقايا الأظافر المقصوصة كنفايات مقززة، ولكن وفقاً للطب الصيني التقليدي، فهي مكونات قيّمة في الخلطات المستخدمة لعلاج حالات مثل انتفاخ البطن لدى الأطفال والتهاب اللوزتين.

ووفقاً لوكالة «كانكان نيوز»؛ فإن الشركات المنتجة للطب الصيني التقليدي تشتري بقايا الأظافر من المدارس والقرى، ثم تغسلها جيداً قبل تجفيفها وطحنها إلى مسحوق ناعم يُخلط في منتجات طبية مختلفة.

ونظراً لأن البالغين من البشر لا ينمون سوى نحو 100 جرام من الأظافر سنوياً في المتوسط، فإن جمع ما يكفي لمواكبة الطلب مهمة صعبة والسعر مرتفع نسبياً.

وأفادت الوكالة مؤخراً بأن امرأة كانت تبيع بقايا قص أظافرها عبر الإنترنت مقابل 150 يواناً (21 دولاراً) للكيلوغرام. وأنها كانت تجمعها منذ الطفولة وقررت جني بعض النقود منها.

وتباطأ استخدام أظافر الإنسان في الطب الصيني التقليدي منذ الستينات، عندما بدأت الشعبية المتزايدة لطلاء الأظافر في تلويث «البضاعة». ومع مرور الوقت، اكتُشفت مكونات أخرى تُعطي تأثيرات مماثلة، لكن أظافر اليدين لم تختفِ تماماً.

ووفقاً لوسائل إعلام؛ فإن هذا لا ينطبق على أظافر القدمين، فهي غير مقبولة.