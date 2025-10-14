مفاجآت القرية العالمية من اليوم الأول: فرصة للفوز بآيفون وذهب وسيارات و10 ملايين درهم مع كل تذكرة دخول

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن شراكتها مع «دريم دبي»، التجربة الرائدة لمفهوم «تسوّق واربح» في المنطقة، لإطلاق سلسلة من السحوبات والجوائز على مدار الموسم، ما يجعل كل زيارة إلى القرية العالمية فرصة للفوز بجوائز.

وبدءاً من اليوم الأول للموسم، ستؤهل كل تذكرة دخول إلى القرية العالمية حاملها لدخول السحوبات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية وربع السنوية تلقائياً، وصولاً إلى الجائزة الكبرى في ختام الموسم، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم.

وستجري عمليات السحب مباشرةً على المسرح الرئيسي في القرية العالمية مساء كل خميس، ليحظى الضيوف من سعداء الحظ بفرصة الفوز بجوائز متنوعة تشمل مكافآت نقدية وهواتف آيفون وذهب وسيارات.

وحول كيفية المشاركة، أوضحت القرية التي تفتح بوابات موسمها الجديد غداً:

- سيستلم الضيوف عند شراء التذاكر من شباك تذاكر القرية العالمية، إيصالاً يحتوي على رمز QR، وبمجرد مسحه وإدخال البيانات المطلوبة، يتم تسجيل المشاركة في السحب. أما عند شراء التذاكر عبر الإنترنت، فسيتلقى الضيوف على رابط قابل للنقر وتذكرة إلكترونية تحتوي على رمز QR، يمكنهم من خلالهما التسجيل للدخول في السحب.

- وبمجرد إتمام التسجيل، يتم إدخال الضيوف تلقائياً في جميع سحوبات الأسبوع ذاته، بما في ذلك السحوبات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية وربع السنوية، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى في ختام الموسم.