امرأة حديدية.. تثبت أن العمر مجرد رقم

أثبتت ناتالي جرابو أن العمر مجرد رقم عندما أصبحت صاحبة الـ80 عاماً أكبر امرأة على الإطلاق تكمل بطولة العالم للرجل الحديدي الشاقة في كونا بهاواي، أول من أمس.

وتمكنت المتسابقة الأميركية من إكمال سباق السباحة لمسافة 3.8 كيلومترات، وركوب الدراجات لمسافة 180 كيلومتراً، والجري لمسافة 42 كيلومتراً في 16 ساعة و45 دقيقة و26 ثانية، لتفوز بفئة السيدات بين 80 و84 عاماً في مشاركتها العاشرة في هذا الحدث الشهير في هاواي.

واكتشفت جرابو القادمة من نيوجرسي رياضة الثلاثي وهي في الستينات من عمرها بعد سنوات من الركض، وتأهلت لبطولة العالم لهذا العام بزمن 15 ساعة و53 دقيقة في سباق الرجل الحديدي في ماريلاند، لتصبح أول امرأة تكمل هذا السباق في فئة بين 75 و79 عاماً.

واحتفل منظمو السباق بإنجاز جرابو، ووصفوها بأنها «أيقونة التحمل» وسلطوا الضوء على تصميمها، من خلال عبارة «العمر مجرد رقم» في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.