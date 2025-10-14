واحات العين.. لوحة تجمع بين الجمال و«الاستدامة»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن موسمه الثقافي 2025 وتزامناً مع «عام المجتمع»، ندوة بعنوان: «واحات العين.. نموذج الاستدامة الشاملة»، استعرض المشاركون خلالها الخصائص الفريدة لواحات العين بوصفها نموذجاً إماراتياً ملهماً في تحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة، وتجسيداً عملياً لقيم الاستدامة.

وأكد المتحدثون أن واحات العين كانت ومازالت بيئة اجتماعية واقتصادية مزدهرة تحمل ملامح الهوية الإماراتية الأصيلة، وكنزاً طبيعياً وإنسانياً تتناغم فيه عناصر الطبيعة مع عبق التراث، لتُشكّل لوحة بديعة تجمع بين خضرة النخيل ومياه الأفلاج الجارية، في مشهد حضاري استحق أن يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وشارك في الندوة الدكتور يحيى أحمد، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أسماء المعمري، من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومريم الجنيبي، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأدار الحوار الباحث محمد إسماعيل عبدالله، من الأرشيف والمكتبة الوطنية.

واختُتمت الندوة بتأكيد أهمية مواصلة البحث العلمي المتخصص في مجالات التراث البيئي والاستدامة، وتعزيز حضور واحات العين كونها نموذجاً وطنياً رائداً في السياحة البيئية والتعليمية والبحثية، وأيقونة حضارية تربط بين ماضي الإمارات الأصيل ومستقبلها الواعد.