إيه. آر. رحمان يشارك في افتتاح مهرجان «تنوير»

أعلن مهرجان «تنوير» مشاركة الموسيقار العالمي إيه. آر. رحمان، الحائز جائزتي أوسكار وغرامي، في صدارة قائمة النجوم المشاركين في حفل الافتتاح في 21 نوفمبر المقبل، وذلك في خطوة تُعزّز البعد الفني العالمي للمهرجان.

ويُقام المهرجان في قلب صحراء مليحة بالشارقة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقيين العالميين، من بينهم عازفة السيتار والملحّنة أنوشكا شانكار، والفنانة التونسية آمال المثلوثي، وعازف الطنبور والكمنجة والسيتار، سهراب بورناظري، والمغنية والموسيقية سحر بروجردي.

وتُقدَّم العروض ضمن أربع مساحات فنية رئيسة هي القُبّة، وشجرة الحياة، والسوق، والمسرح الرئيس.