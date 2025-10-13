بسبب خُرافة شعبية.. مُسنة صينية تبتلع 8 ضفادع حيَة لتخفيف آلام الظهر!

نُقلت امرأة صينية تبلغ من العمر 82 عاماً إلى المستشفى بعد ابتلاعها 8 ضفادع حية لتخفيف آلام أسفل ظهرها المستمرة، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وقالت المسنة المتقاعدة، التي يُشار إليها فقط باسم عائلتها تشانغ، إنها تتبع خرافة شعبية تقول إن تناول الضفادع الحية يمكن أن يساعد في علاج الآلام التي تعاني منها بسبب انزلاق غضروفي، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

دون أن تُطلعهم على خططها، طلبت من عائلتها المساعدة في اصطياد الضفادع، التي كانت جميعها أصغر من كف اليد، في سبتمبر (أيلول).

ابتلعت 3 ضفادع على الفور، والـ5 المتبقية في اليوم التالي.

بعد ذلك بوقت قصير، بدأت تشعر بألم في البطن، ونُقلت إلى المستشفى حيث كشف عما فعلته.

وصرّح ابنها: «أكلت والدتي 8 ضفادع حية. الآن، جعلها الألم الحاد غير قادرة على المشي».

أجرى الأطباء مجموعة من الفحوصات، وأكدوا إصابتها بعدوى طفيلية.

وأفاد أحد الأطباء من المستشفى في هانغتشو شرقي الصين بأن «ابتلاع الضفادع أدى إلى إتلاف الجهاز الهضمي للمريضة، وتسبب في ظهور بعض الطفيليات في جسدها».

تمكن الأطباء من علاج تشانغ، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين.

وغالباً ما يتضمن الطب الصيني التقليدي استخدام أجزاء من الحيوانات، بما في ذلك البرمائيات مثل الضفادع، أو عصارة الثعابين، أو السمندل، لعلاج حالات طبية مختلفة، فليس من غير المألوف أن يعالج الأطباء الصينيون الأشخاص الذين تناولوا البرمائيات بهدف التحسين من حالاتهم الصحية.

قال وو تشونغ ون، وهو طبيب آخر من مستشفى هانغتشو، إنه عالج العديد من المرضى في حالات مماثلة، وكان الكثير منهم من كبار السن.

في عام 2018، انتشرت قصة على نطاق واسع عن امرأة صينية تناولت 5 ضفادع حية لعلاج الروماتيزم في ساقيها، ليتم استئصال دودة شريطية ضخمة من أحد ثدييها بعد ذلك بوقت قصير.

وفي سنة2021، أصيب رجل بعدوى طفيلية خطيرة بعد تناوله 5 ضفادع حية، معتقداً أنها ستمنحه القوة بعد كسر عظمتين.

أوضح وو: «لقد استقبلنا العديد من المرضى المشابهين في السنوات الأخيرة... بالإضافة إلى ابتلاع الضفادع، يستهلك بعض الأفراد مرارة الثعبان، أو مرارة السمك النيئة، أو يضعون جلد الضفدع على جلدهم».

وكان هناك أيضاً اتجاه لتناول الضفادع الحية لعلاج أمراض الجلد مثل الصدفية والأكزيما، في حين يعتقد الكثيرون أن السمندل العملاق علاج فعال لأمراض مثل فقر الدم والدوسنتاريا.