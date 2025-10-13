أصالة «قلب دبي»

أجواء الأصالة وثرياتها النحاسية ولمساتها الدافئة تُزيّن الممر المؤدي إلى سوق البحّار في أكبر مركز تسوق في العالم، حيث لا تغيب ملامح التراث الجميل في أنحاء المدينة التي تراهن على المستقبل، وترسم لوحة تميزها المبهرة بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، ببناء ناطحات سحاب متفرّدة، وأبراج تحطم الأرقام القياسية، ونافورة تصل تيارات مياهها إلى أعلى مدى، والتي تتلاقى جميع مشاهدها في هذه المساحة من قلب دبي الذي يقصده الزوار من كل مكان.