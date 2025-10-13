إماراتي صاحب همّة يُحوّل منزله إلى متحف.. ويروي فصول «الزمن الجميل» بلغة الإشارة

فخاريات و«راديوهات» وتلفزيونات وعملات نقدية قديمة وتحف من «الزمن الجميل» والكثير من المقتنيات التراثية، أمضى صاحب الهمّة، يوسف علي النقبي، أكثر من 20 عاماً في جمعها، ليحوّل منزله في رأس الخيمة إلى متحف، يضم عبق الأصالة، إذ استمد هذا العشق من والده الذي كان شغوفاً بالمقتنيات، فراح - على خطى أبيه - يجمع كل ما يحمل من قصص الماضي، ويُوثّق من خلالها ملامح التراث المحلي ويحفظه للأجيال المقبلة، وفتح باب بيته للزوّار المهتمين بالتعرّف إلى الهوية الإماراتية، لاسيما من أصحاب الصم والبكم الذين يتحدثون بلغة الإشارة مثله.

بدأت رحلة يوسف النقبي بجمع المقتنيات التراثية، مع تلفزيون قديم حصل عليه من والده، وقرر بعدها البدء بجمع روائعه الخاصة، مضيفاً في حواره مع «الإمارات اليوم»: «بعد أن حصلت على ذلك التلفاز من والدي الذي يحمل شغفاً كبيراً بجمع المقتنيات القديمة، قررت البدء برحلتي الخاصة مع التحف وتأسيس متحف في المنزل على غرار الخطوة التي قام بها والدي، لذا جمعت مقتنيات من الأسواق القديمة، فضلاً عن حبي للكتب التي جمعتها من مصادر متعددة، خصوصاً التي تتناول حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «أميل إلى جمع المقتنيات التي تنتمي للتراث الإماراتي، خصوصاً البحري أو الجبلي، كما أنني بسبب شغفي وعملي في مجال التصوير، جمعت العديد من الكاميرات القديمة، لاسيما أنني ادخرت ثمن أول كاميرا في سن الـ15، وعملت مصور أعراس، ومع مرور الزمن بت أعمل على تصوير المناسبات والفعاليات».

عملات نادرة

وأكّد النقبي أن المتحف اليوم بالنسبة له هو أهم ما يعمل عليه، إذ يفتح بابه للزوّار مجاناً، خصوصاً من أصحاب الهمم، ومن ينتمون إلى فئة الصم والبكم من أصدقائه الذين يزورون المكان بشكل متكرر، وكذلك يقومون بإرشاده أحياناً إلى المقتنيات التراثية من أجل زيادة عدد المعروضات، لافتاً إلى أنه لم يكتفِ بجمع القطع التراثية، بل عمل أيضاً على اقتناء العملات النقدية القديمة، وحصل على العديد من العملات الإماراتية النادرة، التي يعود أقدمها لديه إلى عام 1973، كما تنتمي العملات الأجنبية في مجموعته إلى بلدان مختلفة.

ولم يخفِ النقبي أن هذه الهواية تحمل بعض التحديات، ولكن ما يسهّل عليه مهمة جمع المقتنيات هو التعاون الذي يجده من قبل أصدقائه من الصم والبكم، الذين يحرصون على دعم بعضهم بعضاً، فضلاً عن الدعم من أفراد العائلة الحريصين على مساعدته أيضاً.

تحف متنوعة

تتنوع المقتنيات في منزل النقبي، وكل قطعة تروي فصلاً من فصول «الزمن الجميل»، لكن تُعدّ الفخاريات من أقدمها، فضلاً عن التلفزيونات القديمة والكاميرات والراديوهات، ولوحات السيارات التي تعود لإمارات عدة، منوهاً بأنه يختار ما يعرضه للجمهور، ويحرص بشكل دائم على شراء قطع إضافية من المقتنيات التراثية، كما يعتزم شراء سيارة كلاسيكية قديمة، يضعها عند مدخل المنزل، لتكون جزءاً من المعروضات الخاصة به.

يستقبل النقبي الزوّار في متحفه، ويعرفهم به من خلال أصدقائه، وكذلك من خلال النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مقتنياته، ويحلم بأن يصبح بيته مقراً يقصده عشاق التراث والراغبين في التعرّف إلى الهوية الإماراتية.

ونوه بأنه حقق من خلال تأسيس المتحف حلمه في عرض مقتنياته القديمة، موجهاً دعوة إلى الجمهور لزيارة المكان، معرباً عن طموحه بالإضافة لمجموعة مقتنياته لتشتمل على قطع قديمة من دول الخليج أيضاً، لاسيما لوحات السيارات، التي يمتلك منها لوحة قديمة تعود لقطر الشقيقة.

زيارات وانطباعات

يفتح يوسف علي النقبي باب منزله للراغبين في رؤية المقتنيات، على أن يتم حجز موعد الزيارة قبل يوم، كي يكون موجوداً لاستقبالهم، وليشرح لهم بلغة الإشارة، مؤكداً أنه لا يواجه صعوبات بالتواصل مع زوّار متحفه بلغة الإشارة، إذ يعمل جاهداً على إيصال فكرة المتحف، وأحياناً يستعين بابنه الذي يقدم الإجابات الوافية عن كل الأسئلة.

كما أنه خصص سجلاً للزوار، إذ بات يستقبل ضيوفاً من خارج الدولة، والذين ينتمون إلى جنسيات متعددة، ويحرص على جعلهم يكتبون انطباعاتهم عن المتحف.

