فوز «الأبيض» طرب.. في حفل عبدالمجيد عبدالله

طغت فرحة فوز المنتخب الإماراتي لكرة القدم على نظيره العماني، الليلة قبل الماضية، على أجواء حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي نُظّم في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي في توقيت المباراة نفسه.

والطريف أن عدداً كبيراً من الجمهور ظل يتابع البث المباشر للمباراة عبر هواتفهم خلال الحفل. ومع إحراز «الأبيض» هدفه الثاني تعالت صيحات الفرح في أرجاء المكان، وهو ما انتبه له عبدالمجيد عبدالله وتفاعل معه سريعاً، مقدّماً التهنئة بفوز منتخب الإمارات، وأعقبها بغناء أغنيته «فز له»، وهو ما أشعل حماسة الجمهور.

ووصف عبدالله الحفل بأنه استثنائي وأنه من أفضل حفلاته، لتزامنه مع فوز منتخب الإمارات، وللتفاعل الكبير الذي شهده الحفل من الجمهور الغفير الذي ملأ كل المدرجات، وكذلك لوجود عدد كبير من الأشقاء من السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين بين الحضور.

وأضاف النجم السعودي: «الإمارات ما لها حل.. وأبوظبي مجمعة الحبايب الليلة». وتواصل الحفل الذي نظمته شركة لايف نيشن - الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الثاني، وقدّم خلاله الفنان السعودي العديد من أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما حرص على تبادل التعليقات الطريفة مع الحضور طوال الحفل، والتي عكست ما يتميز به من حضور وتلقائية وقرب من الجمهور.

وبدأ عبدالله الحفل بأغنيته «مرحبا وهلا» التي غيّـر في كلماتها لتصبح «مرحبا أبوظبي وهلا» في تحية منه للعاصمة الإماراتية، بعد أن وصفها بأن «كل ما فيها حلو»، ثم تنقل بين القديم والجديد من أعماله، مثل «تتنفسك دنياي» و«يا أبعدهم كلهم»، و«مرت سنة»، و«إنسان أكتر»، و«رهيب»، و«صدفة» و«هلا بيك»، و«غلطة»، و«ابن الأوادم»، في حين قدّم أغنية «متغير علي»، داعياً الجمهور إلى مصاحبته بإضاءة كشافات هواتفهم، وأغنية «انتحل شخصيتك» على العود.

تفاعل لافت

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حفل النجم عبدالمجيد عبدالله في أبوظبي، أول من أمس، سواء بنشر صور لهم خلال الأمسية الغنائية، أو نشر مقاطع من الأغنيات التي قدّمها الفنان، كما احتفوا بتهنئته للمنتخب الإماراتي، معربين عن سعادتهم بهذا الحفل الذي أقيم، بنجاح كبير، للعام الثالث في الاتحاد أرينا.

عبدالمجيد عبدالله:

• الإمارات ما لها حل.. وأبوظبي مجمعة الحبايب الليلة.