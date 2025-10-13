برنامج «بالعربية تشرق بدايتنا» يثري مهارات 44 مشاركاً

وصلت أعمال البرنامج الإثرائي الثاني الذي حمل شعار «بالعربية تشرق بدايتنا»، إلى محطة الختام، بعد أنشطة وفعاليات تواصلت على مدار أسبوع كامل، بمشاركة 44 طالباً وطالبة.

وجاء البرنامج ضمن مبادرات مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن الهادفة إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية، وتعزيز المهارات اللغوية لدى الأبناء.

وتميزت النسخة الثانية بسلسلة من البرامج القصصية التفاعلية التي جمعت بين المهارات اللغوية والتراث العربي الأصيل في إطار ممتع يربط الطلبة بالهوية الوطنية، ويعزز انتماءهم الثقافي واللغوي.

كما اشتمل البرنامج على مجموعة من الأنشطة التطبيقية والورش الإبداعية، ومسرح الدمى التعليمي، وست ورش قصصية، هدفت إلى تنمية مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة بأساليب حديثة، تعتمد على التعلم بالتجربة واللعب القصصي، ما أضفى جواً من التفاعل والحماسة بين المشاركين.

وفي ختام البرنامج، تم تكريم جميع المشاركين والمتعاونين من الطلبة وأولياء أمورهم، تقديراً لدعمهم لإنجاح أهداف البرنامج. وأعرب الحضور عن تقديرهم للمبادرات اللغوية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومحب للغته وثقافته.

بينما أكد مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن أن تنظيم هذه البرامج يأتي في إطار رؤيته نحو تنمية المهارات اللغوية والثقافية، وإعداد جيل متمسك بلغته وهويته، مشيراً إلى أن البرامج الإثرائية القادمة ستواصل هذا النهج في دعم اللغة العربية، وترسيخ قيمها في نفوس الأبناء.