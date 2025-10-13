ديان كيتون.. رحيل نجمة أسرت القلوب

توفيت الممثلة الأميركية ديان كيتون، الحائزة جائزة الأوسكار، عن عمر يناهز 79 عاماً.

وأسرت ديان القلوب بأدائها لدور صديقة وودي آلن غريبة الأطوار في الفيلم الكوميدي الرومانسي «آني هول» عام 1977. وأكدت شركة ريزولي، وهي شركة نشر أصدرت عدداً من كتب ديان، وفاتها في بيان، ووصفتها بأنها «أيقونة امتد تأثيرها إلى السينما والأزياء والتصميم».

وتميزت الراحلة التي ظهرت في أكثر من 60 فيلماً - بما في ذلك ثلاثية «العراب» و«نادي الزوجات الأول» وثمانية أفلام مع وودي آلن، في هوليوود - بأسلوبها الشخصي الذي اتسم بالإطلالات الأنثوية، والسترات ذات الياقة المدورة وقبعاتها المميزة.

وترشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الصحافية الأميركية، لويز براينت، في الدراما السياسية «ريدز» عام 1981، وكعمة حنون لليوناردو دي كابريو في الفيلم العائلي «غرفة مارفن» عام 1996، لكن فيلم «آني هول» هو الذي كان له الفضل في ظهورها كممثلة متمرسة.