إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «تراثنا في كلمات»

أطلق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أول من أمس، الدورة الثانية من مسابقة «تراثنا في كلمات»، وهي مسابقة في الكتابة الإبداعية ينظمها صندوق الوطن، بالتعاون مع أندية الهوية الوطنية في جامعات ومدارس الدولة.

وتهدف المسابقة إلى تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية، وجعلها مجالاً مهماً للإبداع والابتكار والمبادرة واكتشاف المتميزين من أبناء وبنات الإمارات في فروع المعرفة المختلفة، لاسيما في الأدب والقصة والشعر، وإدارة الأعمال، التي تبرز مواهب وقدرات شباب الوطن، وتبلور شعار صندوق الوطن، وهو «هوية وطنية قوية ومستدامة، دعائمها التمكين والإنتاجية والمسؤولية».

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك، أن حجم المشاركات في الدورة الأولى من المسابقة والنجاحات التي حققتها، أثبتا أنها بدأت لتستمر ولتزداد زخماً ونضوجاً، مضيفاً أن المسابقة ستركز في دورتها الثانية على أعضاء أندية الهوية الوطنية في المدارس والجامعات الإماراتية، وستفتح الباب أمام طلاب المدارس والجامعات كافة للمشاركة فيها، باعتبارها منصة متميزة لتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى شباب الوطن، واكتشاف المواهب الإماراتية المتميزة التي تجسد التزام أبناء وبنات الإمارات بالحفاظ على التراث الوطني، وتطويره بروح عصرية تتماشى مع التطلعات المستقبلية للوطن.

وتتضمن المسابقة أن يكتب الطلبة قصة يرتبط موضوعها بالهوية الإماراتية أو بأي جانب من جوانيها ضمن موضوعات عدة محددة، تضم التراث المادي الذي يشمل المباني والأماكن التاريخية والآثار والمتاحف، والتراث المعنوي، ويشمل التصرفات والممارسات، والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، كالمهرجانات التقليدية والملاحم والعادات وأساليب المعيشة والحرف، وتاريخ الإمارات وقيام الاتحاد، إضافة إلى القيم الإماراتية «السنع الإماراتي»، وقيم التسامح والتعاطف والتفاهم العالمي، والانتماء والمشاركة النشطة في الحياة المدنية على خطى الوالد المؤسس ونهجه، والتطوع وروح الإيثار وخدمة المجتمع المتجذرة عميقاً في إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك مستقبل الدولة و«التطلعات المستقبلية».