إقبال على المشاركة في «مؤتمر الأرشيف الرقمي»

أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية تلقيه عدداً كبيراً من البحوث والأوراق العلمية من الراغبين في المشاركة بفعاليات المؤتمر الدولي للأرشيف الرقمي بنسخته الثالثة، والذي ينعقد في أبوظبي تحت شعار «نحو آفاق جديدة للمعرفة في العصر الرقمي» في الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2026.

وأكّد المدير التنفيذي بالإنابة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور حمد المطيري، أن النسخة الثالثة من المؤتمر تأتي تتويجاً لما حققته النسختان السابقتان من نجاح، مشيراً إلى أن المؤتمر يُشكّل منصة مثالية تُعزّز الحوار وتبادل الرؤى بين الباحثين والأكاديميين، وصُنّاع القرار، وهو فرصة حقيقية للتبادل المعرفي واستشراف مستقبل الأرشيف الرقمي ودوره في حفظ الذاكرة.