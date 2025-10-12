عالما أعصاب يقاضيان «أبل» بسبب «كتب الظل»

رفع اثنان من علماء الأعصاب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد شركة أبل اتهماها فيها باستخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها «أبل إنتلجنس».

وقال ستيفن ماكنيك وسوزانا مارتينيز-كوندي، وهما أستاذان في جامعة داونستيت للعلوم الصحية في بروكلين بولاية نيويورك، في الدعوى أول من أمس، إن «أبل» استخدمت ما وصفاه «بمكتبات ظل» غير قانونية تضم كتباً مقرصنة لتدريب نموذجها «أبل إنتلجنس».

وكانت مجموعة أخرى من الكتّاب قد رفعت دعوى مماثلة الشهر الماضي ضد «أبل» بتهمة الاستخدام غير المشروع لأعمالهم الأدبية في تدريب الذكاء الاصطناعي.

وهذه الدعوى واحدة من سلسلة قضايا كبرى رفعها مؤلفون ومؤسسات إعلامية وشركات موسيقية ضد شركات تكنولوجيا مثل أوبن إيه.آي ومايكروسوفت وميتا تتهمها باستخدام أعمالهم دون ترخيص في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

و«أبل إنتلجنس» هي مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في أجهزة «آيفون» و«آيباد».