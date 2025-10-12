«استعراض الفلامنجو» في دبي

فارداً جناحيه وكأنه يستعد للتحليق فوق مياه بحيرات القدرة في دبي، أحد طيور الفلامنجو (النحام) يستعرض جماله ورشاقته، ويزهو بألوانه البيضاء والوردية في هذا الفضاء، والموائل الآمنة التي تشبه البيئات الطبيعية التي تحتضن تلك الكائنات المهاجرة الوادعة التي وجدت مستقرها هنا في وسط يحترم التنوع البيولوجي ويحرص على الحفاظ على الأنواع من أجل الاستدامة، وتوفير كل ما يلزم من أجل بقاء كل ما يجمّل كوكب الأرض.