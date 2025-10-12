ارتفاع قياسي في ملوحة بحر آزوف

رصد العلماء ارتفاعاً قياسياً في متوسط ملوحة مياه بحر آزوف، إذ بلغت نحو 16 جزءاً في الألف (بروميلي)، وهو أعلى مستوى تسجله المنطقة حتى الآن.

وأفاد المعهد الروسي المركزي لأبحاث الثروة السمكية، بأن ارتفاع ملوحة مياه بحر آزوف أدى إلى تغيّر في بنية النظام البيئي؛ ما عزز انتشار الكائنات البحرية وزاد من تكاثر قناديل البحر بشكل غير مسبوق.

وذكر المعهد عبر موقعه الإلكتروني أن متوسط الملوحة بلغ نحو 12 بروميلي في خليج تاغانروغ و16 بروميلي في بحر آزوف ككل، وهي مستويات قياسية سجلت خلال البعثات البحثية الأخيرة.

وأشار الخبراء إلى أن انخفاض تدفق المياه من نهري دون وكوبان بمقدار 10.2 كيلومترات مكعبة عن المتوسط التاريخي (1952-2024)، أسهم في ارتفاع الملوحة، ما أدى إلى زيادة هائلة في أعداد قناديل البحر بلغت ملايين الأطنان، مسببة اضطرابات في الشواطئ وانسدادات في المعدات الساحلية.