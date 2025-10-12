فراشات أوروبا في خطر.. 65 نوعاً مهددة بالانقراض

لفت تقييم بيئي جديد إلى زيادة عدد النحل والفراشات البرية في أوروبا التي تواجه خطر الانقراض.

وأدت نتائج التقييم إلى دعوات لاتخاذ إجراء عاجل لتغيير الوضع «السيئ» للملقحات في القارة التي تلعب دوراً رئيساً في الأنظمة الطبيعية وإنتاج الغذاء ولكن تواجه تهديدات من الزراعة والتلوث وارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وصُنف ما يقرب من 100 نوع بري من النحل في القارة على أنه معرض لخطر الانقراض في أحدث تقييم على المستوى الأوروبي للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بشأن الأنواع المهددة بالانقراض.

وجاء في التقييم أن نوعاً بين كل 10 أنواع من النحل البري في أوروبا - أي 172 نوعاً على الأقل من أصل 1928 نوعاً جرى تقييمها - معرض لخطر الانقراض بارتفاع 77 نوعاً مهدداً في 2014.

كما أن الوضع سيئ للفراشات في أوروبا، إذ إن 65 من 442 نوعاً من الفراشات التي جرى تقييمها، أي نحو 15%، تواجه تهديد الانقراض بارتفاع من 37 نوعاً في 2010.

وأكثر من 40% من تلك الفراشات التي توجد فقط في أوروبا معرضة الآن لتهديد الانقراض أو قريبة من أن تكون كذلك.