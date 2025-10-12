15 عرضاً عربياً وأجنبياً في «بغداد الدولي للمسرح»

أطلقت دائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين أول من أمس، الدورة السادسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح، والمهداة إلى الممثل العراقي ميمون الخالدي.

ويقدّم المهرجان 15 عرضاً عربياً وأجنبياً، من بينها أربعة عروض عراقية، على مسرح المنصور ومسرح الرشيد والمسرح الوطني.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة المخرج والمؤلف العراقي جواد الأسدي، وعضوية الممثلة والأكاديمية العراقية عواطف نعيم، والممثل الإماراتي حبيب غلوم، والمخرج الأردني علي عليان، والممثل التونسي خالد بوزيد، والمخرج المصري ناصر عبدالمنعم، والكاتبة التركية بيلجي أمين.

وتضمن حفل الافتتاح عرضاً فنياً بعنوان «بغداد والشعراء والصور» من تصميم وإخراج فؤاد ذنون، وأداء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بمشاركة الدار العراقية للأزياء.

وقال المستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عارف الساعدي: «تتوالى الأعراس الثقافية في بغداد وكل المحافظات، فمن معارض الكتب إلى مهرجانات السينما والشعر والأدب والفنون والدراسات الأكاديمية، إلى المسرح الذي يجمعنا هذا المساء». وأضاف: «المسرح في هذه البلاد يمثل عنصراً رئيساً من عناصر ثقافتها، وفناً ليس دخيلاً، إنما هو جزء من ثقافة هذا المجتمع ونسيجه».

وتابع: «المسرح الفن الأكثر تناسلاً بين الفنون، فهو ولّاد دائماً ولا يعرف العقم، جيل يسلم إلى جيل، ومدرسة تمنح مدرسة رايتها، ولهذا وضعت إدارة مهرجان بغداد الدولي للمسرح واحداً من أيقونات المسرح والثقافة العراقية عنواناً لهذه الدورة.. وهو الفنان الكبير ميمون الخالدي».

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 16 الجاري ورشة تدريب في التمثيل والارتجال، وندوات نقدية يومية.

وجاء أول عروض المهرجان بعد الافتتاح بعنوان «مأتم السيد الوالد»، للمخرج مهند هادي، على مسرح المنصور.

عارف الساعدي:

• فن المسرح ولّاد دائماً ولا يعرف العقم، جيل يسلم إلى جيل، ومدرسة تمنح مدرسة رايتها.