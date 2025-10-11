امرأة شجاعة تنقذ طفلة سقطت من ارتفاع شاهق عبر التمسك بها

نجت طفلة في الرابعة من عمرها بأعجوبة من سقوطها من مبنى سكني من الطابق الـ20، بفضل جارتها التي أمسكت بها قبل أن تسقط إلى حتفها.

ففي 16 سبتمبر الماضي، كانت وو يومي، وهي أم لطفلين تسكن في مبنى بلينغشويجيانغ، لودي، مقاطعة هونان، وسط الصين، تُحضّر العشاء عندما سمعت فجأة صوتاً عالياً خارج نافذتها.

اتجهت وو إلى النافذة لتعثر على فتاة صغيرة، يُقدّر عمرها بأربع سنوات، عالقة عند مظلة الطابق الـ13.

وبدافع غريزي، انحنت وو وأمسكت بيدي الطفلة الممدودتين، ممسكةً بها بقوة وهي تُواسيها وتنادي على ابنها البالغ من العمر 16 عاماً ليتصل بالشرطة وخدمات الإطفاء. وهمست المرأة للفتاة بهدوء: «لا تخافي، الشرطة ورجال الإطفاء سيصلون قريباً». وهرع الجيران زينغ جون وجو بو إلى الطابق الـ14 للمساعدة، وحلّوا محلّ وو، وأمسكوا بالفتاة المذعورة بحرص.

ووصل رجال الإطفاء والشرطة بعد دقائق، وكسر رجال الإنقاذ نافذة ممر الطابق الـ14 لتركيب نظام حبال أمان. ثم سحب الفريق الفتاة الصغيرة من مظلة الطابق الـ13 وأدخلوها إلى المبنى، مُكملين عملية الإنقاذ.

وصرحت وو لصحيفة «هونان ديلي برس» لاحقاً: «كنت خائفة للغاية لدرجة أنني بكيت وأنا أصرخ طلباً للمساعدة. خشيت أن تتعرق يداي وأن أفقد السيطرة على نفسي. عندما تم إنقاذ الطفلة أخيراً، ضعفت ساقاي وسقطت أرضاً. لكنني كنت في غاية السعادة».

وزار والدا الفتاة وو في اليوم التالي لشكرها، وقدموا لها وجبتين. وأوضحت وو: «قالت العائلة إنني وهبتُ طفلتهم حياة ثانية، وعندما تكبر وتتزوج، ستدعوني بالتأكيد لحضور حفل الزفاف». وأضافت: «أنا أم لطفلين. كان إنقاذ طفلة أمراً غريزياً. شعرت بالرعب في تلك اللحظة، وآمل فقط أن يراقب جميع الآباء أطفالهم عن كثب».