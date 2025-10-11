تحدٍ بين أصدقاء يتحول إلى مأساة.. الشاب رفع أكياس الإسمنت وانهار بعدها

ما بدأ كتحدٍّ خفيف بين الأصدقاء، انتهى بمأساة.. إذ فقد شاب حياته أثناء محاولته رفع أربعة أكياس من الإسمنت دفعةً واحدة.

وقالت صحيفة «عيون لاغوس» النيجيرية إن الحادثة وقعت مؤخراً عندما تراهن الشاب غبينغا وأصدقاؤه على حمل أكياس عدة من الإسمنت. وكانت جائزة الفائز هواتفهم المحمولة.

ووُصف وزن كل كيس بأنه 50 كيلوغراماً، ما يجعل الوزن الإجمالي 200 كيلوغرام.

وبدافعٍ من الأدرينالين ورغبةٍ في إثبات نفسه، حاول غبينغا خوض التحدي. وفي مقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسع، نجح في رفع الأكياس لفترةٍ وجيزة، لكنه انهار فجأةً تحت وطأة الوزن الهائل.

وأفاد شهودٌ بأن عموده الفقري وجهازه العصبي انهارا على الفور، ما جعله عاجزاً عن الحركة أو الكلام بشكلٍ سليم.

وحاول أصدقاؤه، في حالة من الصدمة والذعر، إنعاشه بسكب الماء على جسده وسحبه، لكن جهودهم باءت بالفشل. وللأسف فارق غبينغا الحياة متأثراً بإصاباته مؤخراً.

وأثارت هذه الحادثة المأساوية جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حذّر العديد من النيجيريين الشباب من مخاطر التحديات المتهورة، وضغط الأقران، ومحاولات نيل الشهرة.