ميزة في "آيفون" توقع بأكبر عصابة سرقة هواتف في بريطانيا

كشفت شرطة العاصمة البريطانية (Metropolitan Police) أنها تمكنت من تفكيك شبكة دولية متهمة بتهريب عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة المسروقة من لندن إلى الصين، بعد أن قادت ميزة “Find My iPhone” من شركة "آبل" إلى أول خيط في القضية.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها ألقت القبض على 18 مشتبهًا بهم وعثرت على أكثر من ألفي هاتف مسروق داخل مستودع قرب مطار هيثرو، في ما وُصف بأنه أكبر تحقيق في تاريخ بريطانيا لمكافحة سرقة الهواتف.

وأوضح مفتش المباحث مارك غافين أن التحقيق بدأ بعد أن تتبع أحد الضحايا هاتفه الآيفون المسروق إلى المستودع عبر نظام التتبع الإلكتروني، مضيفًا أن عناصر الأمن عثروا على الجهاز داخل صندوق يحوي 894 هاتفًا آخر كانت في طريقها إلى هونغ كونغ.

وأشار غافين إلى أن الأدلة التي تم جمعها من الشحنات ساعدت في تحديد هوية رجلين يقفان خلف الشبكة، ليتبين لاحقًا أنهما أفغانيان في الثلاثينيات من العمر، وقد وُجّهت إليهما تهم التآمر لاستلام سلع مسروقة ونقل ممتلكات غير قانونية.

وبحسب الشرطة، يُعتقد أن العصابة كانت مسؤولة عن تهريب نحو 40% من الهواتف المسروقة في لندن خلال العام الماضي، في حين تضاعف عدد السرقات في العاصمة تقريبًا خلال السنوات الأربع الأخيرة — من 28,609 في عام 2020 إلى أكثر من 80,000 في عام 2024.

وأكدت شرطة لندن أن هذه القضية تُبرز أهمية ميزة "Find My iPhone" في مساعدة السلطات على تتبع الأجهزة المسروقة واستعادتها، مشيرةً إلى أن تعاون الضحايا واستخدامهم الفعال للتقنيات الأمنية كان عاملاً حاسمًا في إنجاح العملية.