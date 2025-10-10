كلمة تودي بحياة اميركية قرب «سوبرماكت»

لقيت امرأة مصرعها بالرصاص خارج «سوبرماكت» في مدينة دالاس الاميركية، إثر شجار نشب بينها وبين امرأة أخرى بسبب عدم قول كلمة شكرا بعد ان فتحت لها باب المتجر.

وكشف بيان اعتقال في حادثة إطلاق نار بدأت شرارتها عندما فتحت الضحية الباب للمشتبه بها، ولم تشكرها الأخيرة، وفقًا لشاهد عيان.

ووفقًا لإفادة مذكرة التوقيف، أخبرت ابنة الضحية سيمبسون، البالغة من العمر 20 عامًا، الشرطة أنها كانت مع والدتها في المتجر وأنهما أثناء خروجهما فتحت الضحية الباب للمشتبه بها، المعروفة باسم كيونا هامبتون، البالغة من العمر 22 عامًا.

وانزعجت الضحية، سيمبسون، لأن هامبتون لم تشكرها على فتح الباب فتجادلا، وبعدما دخلت سيمبسون وابنتها المتجر وعادت هامبتون تلاحقهما وبدآ السجال مجددا حتى طلب منهما الموظفون مغادرة المتجر.

وأثناء وجودهما في موقف السيارات، كانت سيمبسون وابنتها تستقلان سيارتهما عندما رمت هامبتون بزجاجة مشروبات، ليبدأ شجار جديد، فضربت الضحية القاتلة التي انتشلت مسدسًا وأطلقت النار ثلاث مرات على سيمبسون فسقطت الأخيرة أرضًا وتوفيت،وأظهرت كاميرات المراقبة هامبتون وهي تبتعد عن الموقع بسيارتها، لتقوم شرطة دالاس باعتقالها لاحقا.

واعترفت هامبتون وفقا ل قناة FOX 4 إنه عندما انخرطت الشاهدة في الشجار، أخرجت مسدسها وأطلقت النار على سيمبسون. وقالت للشرطة إنها كانت تحاول فقط إبعاد سيمبسون عنها. وحُجزت هامبتون في سجن مقاطعة دالاس.