وفاة زائرة في «ديزني لاند» بعد دخولها «القصر المسكون»

كشف مسؤولون أن امرأة في الستينيات من عمرها توفيت بعد دخولها «القصر المسكون» في «ديزني لاند» بمدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء يوم الاثنين.

وأكدت شرطة أنهايم في بيان لشبكة «فوكس نيوز» أن الحادث وقع نحو الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال أحد الضباط: «استجابت إدارة الإطفاء والإنقاذ في أنهايم لحادثة في منتجع «ديزني لاند» ترتبط بامرأة في الستينيات من عمرها فاقدة للوعي بعد أن انتهت من ركوب لعبة (القصر المسكون)».

أفاد مسؤولون أن أفراد أمن «ديزني لاند» أجروا لها إنعاشاً قلبياً رئوياً حتى وصول المسعفين. ثم نُقلت المرأة إلى مستشفى محلي، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً.

احتراماً للعائلة، لن تُفصح الشرطة عن أي تفاصيل أخرى. وأشارت إلى أنها «حادثة طبية مؤسفة، ونتقدم بخالص التعازي للعائلة».

أكد متحدث باسم «ديزني لاند» لـ«فوكس نيوز» أن زائرة احتاجت إلى علاج طبي ونُقلت إلى المستشفى يوم الاثنين. وأوضحت الشرطة أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود أي مشكلة تشغيلية في المَعلم الترفيهي، الذي أُعيد افتتاحه بعد الحادث بوقت قصير.