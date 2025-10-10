هاتف ذكي مقاوم للماء

أعلنت شركة «فيفو» عن إطلاق هاتف ذكي جديد ضمن الفئة المتوسطة، والذي يتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية «IP69».

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها «V60e» الجديد، يأتي بشاشة «AMOLED» قياس 6.77 بوصات وبدقة وضوح (2392 × 1080 بيكسل)، مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز، في حين تصل شدة السطوع (HDR) إلى 1600 نيت.

ويأتي الهاتف الجديد بمعالج «MediaTek Dimensity 7360-Turbo» ثماني الأنوية مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 غيغابايت. ويشتمل الهاتف الذكي «V60e» على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة وضوح 200 ميغابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة ثمانية ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل لالتقاط صور «السيلفي».

وتم تجهيز الهاتف ببطارية كبيرة سعة 6500 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها بقدرة حتى 900 واط عبر منفذ (USB-C).