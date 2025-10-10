«لاب توب» نحيف للألعاب

أطلقت شركة «إكس إم جي» كمبيوتر محمولاً جديداً لعشاق الألعاب، يمتاز بتصميم نحيف، حيث لا يزيد سُمكه على 2.3 سم، في حين يبلغ وزنه 2.2 كيلوغرام.

وذكرت الشركة الألمانية أن الـ«لاب توب» Fusion 16 (M25) يمتاز بجسم مصنوع من الألمنيوم، ويأتي بتصميم أنيق مع لوحة لمس كبيرة ولوحة أرقام ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة (RGB). وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة (IPS) بحجم 16 بوصة وبنسبة باعية (16:10). وتعمل الشاشة بدقة وضوح (2560 × 1600 بيكسل)، مع معدل تحديث صورة يبلغ 300 هرتز ودرجة سطوع قصوى تبلغ 500 نيت.

وتوفر الشركة أيضاً شاشة (OLED) بدقة وضوح (2880 × 1800 بيكسل) وبمعدل تحديث صورة 120 هرتز ودرجة سطوع 400 نيت.

وتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي «DDR5-6.400» إلى 96 غيغابايت، في حين تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 16 تيرابايت.