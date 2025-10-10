براين آدمز ينضم إلى نجوم حفلات «ليالي السعديات»

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، عن انضمام نجم الروك العالمي، براين آدمز، إلى قائمة الفنانين المشاركين في حفلات ليالي السعديات لموسم 2025-2026، وذلك على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، في 11 فبراير المقبل.

ويؤدي النجم الكندي لجمهوره في أبوظبي باقة من أشهر أغانيه، في حين يقوم حالياً بجولات عالمية يؤدي فيها أغاني أحدث ألبوماته الجديد «رول ويذ ذا بانشيز»، والتي بدأها في مايو الماضي.

ويتميز آدمز بحيويته العالية وصوته المميز الراسخ في أذهان جماهيره، مع سجل فني حافل ممتد لنحو أربعة عقود، تزخر بالحفلات الاستثنائية في مختلف أنحاء العالم.