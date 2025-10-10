لطيفة بنت محمد تتلقى جائزة «دايموند أووردز فور إكسلنس» للتميّز الثقافي

حازت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جائزة «دايموند أووردز فور إكسلنس» للتميّز الثقافي، وهي أرفع جائزة تمنحها سنوياً الجمعية الإسبانية (Luxury Spain).

وكانت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المرأة العربية الوحيدة ضمن قائمة المُكرّمين لهذا العام والبالغ عددهم 25 شخصية عالمية، في لفتة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به سموّها على الصعيد الدولي، كأحد الرموز المؤثرة في المشهد الثقافي، ولدورها في دعم الحراك الثقافي الإماراتي والعربي عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية التي أسهمت في منح العمل الثقافي دفعة نوعية كان لها صداها الواضح على الساحة العالمية.

وقامت الأميرة بياتريس دي أورليانز وكريستينا مارتن بلاسي، رئيستا ومُؤسِّستا الجمعية الإسبانية (Luxury Spain)، بتسليم الجائزة، وتسلّمتها نيابة عن سموّها، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري خلال حفل التكريم الذي أُقيم في «ريال أكاديميا دي بيلاس آرتيس دي سان فرناندو» في إسبانيا.

وشهدت جوائز «دايموند أووردز فور إكسلنس» حضور 25 شخصية قيادية بارزة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم البارونة كارمن تيسين-بورنيميسزا، وممثلون عن منظمات دولية وفعاليات عالمية كبرى وفي مقدمتها: منظمة الأمم المتحدة، ومنتدى الاقتصاد العالمي، والمؤتمر العالمي للجوال، بجانب ممثلي مؤسسات أعمال خاصة وعلامات تجارية عالمية.

يُذكر أن الجمعية الإسبانية (Luxury Spain) تأسست عام 2010 بهدف الترويج للتميّز في العديد من المجالات، وتمنح الجمعية جوائزها تكريماً للقادة والرموز البارزة من حول العالم، احتفاءً بإرثهم الثقافي، والتزامهم بالقيم الإنسانية وتشجيعهم للابتكار.

• الجائزة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به لطيفة بنت محمد على الصعيد الدولي كأحد الرموز المؤثرة في المشهد الثقافي، ولدورها في دعم الحراك الثقافي الإماراتي والعربي.