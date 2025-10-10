«بينك وبين الكتاب» 2350 ناشراً من 118 دولة

رافعاً شعار «بينك وبين الكتاب»، يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 هذا العام 118 دولة من حول العالم في مكان واحد، يمثلها أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً، يقدمون ملايين العناوين والمؤلفات بمختلف لغات العالم، ويستضيف - على مدار 12 يوماً من 5-16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة - أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية، يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

وكشف المعرض الذي تنظّمه «هيئة الشارقة للكتاب» عن جديد فعالياته لهذا العام، إذ سيكون الزوار على موعد مع أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب» التي تعقد 24 جلسة تفاعلية، يقودها مؤثرون وخبراء في الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا، متجر «صيدلة الشعر» لتقديم «وصفات شعرية» مخصصة للزوار، إضافة إلى محطة الحديث الصوتي «بودكاست» التي تستضيف برامج عربية شهيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعُمان.

ويمنح المعرض هذا العام زواره فرصة السفر إلى الجمهورية اليونانية، والاطلاع على تاريخها وجمال فنونها وعمرانها، وما قدمته تاريخياً للفكر والفلسفة الإنسانية، إذ يحتفي باليونان ضيفَ شرف دورته الـ44، مستضيفاً 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية يونانية، ومقدماً برنامجاً ثقافياً متنوعاً يشارك فيه نخبة من أبرز الكتّاب والشعراء والمترجمين والمسرحيين. ويقدّم المعرض لعشّاق الأدب الغامض تجربة فريدة، حيث يستضيف النسخة الرابعة من «مهرجان الإثارة والتشويق».

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، خلال مؤتمر صحافي أقيم في مقر الهيئة أن الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تنطلق تحت شعار «بينك وبين الكتاب» احتفاء بحالة التفاعل بين القارئ والكلمة، حين يتحوّل الكتاب إلى مرآة يرى القارئ فيها نفسه، ويجد في كل قراءة جديدة صورة مختلفة لذاته.

وقال العامري: «يقف معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام شاهداً على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد أن الكتاب هو الفضاء الأرحب الذي تلتقي فيه الثقافات والحضارات، وتتبادل المعارف والخبرات، واليوم يواصل مشروعه برؤية متجددة، بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي أخذت على عاتقها مهمة تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة، وإطلاق مبادرات تدعم حضور الكتاب العربي على الساحة الدولية».

وقال القائم بأعمال السفارة اليونانية بالإمارات، باناجيوتيس كوجيو: «نعرب عن خالص امتناننا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على منح اليونان شرف أن تكون (ضيف الشرف) لهذا العام، وهو تكريم نراه تقديراً عميقاً للعلاقات التاريخية والثقافية».

وأضاف: «أعدّت وزارة الثقافة اليونانية مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب بعناية لتقديم الوجه الحديث لثقافتنا، من خلال مشاركة 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية في جناح وطني بمساحة 200 متر مربع، يعرض نحو 600 عنوان باللغتين اليونانية والمترجمة، إلى جانب معرض (الأدب اليوناني – الرحلة الطويلة)، الذي يبرز استمرارية الأدب اليوناني من هوميروس إلى الحاضر».

يشارك هذا العام في المعرض 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة عربية وأجنبية، وتتوزع دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب على 1224 دار نشر عربية، و1126 دار نشر أجنبية.

ويقدّم المعرض أكثر من 1200 فعالية تتنوع بين الجلسات الحوارية والقراءات الأدبية وورش العمل، التي يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 66 دولة، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين الحاصلين على جوائز عربية وعالمية مرموقة.

ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض 300 فعالية، يشارك في تقديمها 66 ضيفاً عالمياً من 19 دولة، و62 ضيفاً عربياً من 20 دولة، إلى جانب 30 متحدثاً إماراتياً يثرون المشهد الثقافي بخبراتهم وإبداعاتهم. ويستضيف البرنامج الثقافي متحدثين من 10 دول تشارك للمرة الأولى.

وتتضمن فعاليات المعرض هذا العام 15 فعالية، تخضع للتسجيل المسبق باللغتين العربية والإنجليزية، وفي إطار سعي المعرض لتوسيع دائرة التأثير الثقافي والمعرفي بأساليب مبتكرة، تأتي أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب» لتكون منصة تفاعلية تجمع بين التعلم والإلهام والترفيه عبر 24 جلسة يقودها مؤثرون وخبراء في مجالات الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا.

ويقدّم المعرض متجر «صيدلة الشعر»، حيث يستطيع الزوّار شراء «وصفات شعرية»، مناسبة لمختلف الحالات الأدبية في عبوات تشبه علب الدواء. كما تشهد الدورة أيضاً محطة الحديث الصوتي «البودكاست» التي تستضيف عدداً من البرامج العربية الشهيرة، منها «أسمار» من السعودية، و«جلسة كرك» من سلطنة عُمان، و«كرسي الاثنين» من دولة الإمارات.

يشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة كبيرة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، ونخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، إضافة إلى أدباء وأكاديميين من أرجاء العالم.

يقدّم المعرض برنامجاً تدريبياً يضم 750 ورشة عمل للأطفال والكبار، يقدمها 28 ضيفاً من تسع دول. كما ينظم 85 عرضاً من 12 دولة، تتنوع بين المسرحيات والعروض الجوالة والسيمفونيات الغنائية.

ويستضيف المعرض مهرجان الإثارة والتشويق في نسخته الرابعة، بالتعاون مع Thriller Festival NY، ليقدّم تجربة فريدة تجمع أكثر من 13 متخصصاً من أبرز المؤلفين ووكلاء النشر وكُتّاب السيناريو في العالم.

ويقدّم ركن الطهي تجربة تجمع النكهات العالمية بالإبداع الثقافي، من خلال 42 فعالية يقدّمها 15 ضيفاً من 14 دولة، من أشهر الطهاة العالميين.