مراكز التسوق في دبي تحتفي بمهرجان ديوالي

تحتفي دبي بمهرجان ديوالي هذا العام بإطلاق حملة «تسوّق، امسح واربح الذهب»، التي تُمثّل مبادرة احتفالية تجمع بين أجواء التسوق وروح المشاركة المجتمعية والاحتفال الثقافي، وتنطلق الحملة خلال الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر الجاري في سبعة من أبرز مراكز التسوّق في دبي، وهي: الغرير سنتر، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وأرابيان سنتر، وباي آفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وتايمز سكوير سنتر، وسيليكون سنترال مول. وتهدف الحملة إلى إثراء تجربة المتسوقين خلال موسم ديوالي، عبر منحهم فرصة الفوز بواحدة من 20 جائزة ذهبية بقيمة 5000 درهم لكل فائز، ليصل إجمالي الجوائز إلى 100 ألف درهم.

ويحمل الذهب في ديوالي رمزية خاصة باعتباره تعبيراً عن الرخاء والأمل والحظ السعيد.