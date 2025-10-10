للمرة الأولى في العالم.. زراعة كبد خنزير في جسم إنسان

نجح أطباء في زراعة كبد خنزير داخل جسم إنسان، للمرة الأولى في العالم.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، بأن المريض (71 عاماً) عاش نحو نصف عام بعد إجراء العملية.

وكان كبد الرجل نفسه توجد فيه ندوب لا يمكن علاجها كونها ناتجة عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي «ب» وسرطان الكبد، ونتيجة لذلك، لم يكن مؤهلاً لزراعة كبد بشري.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها زراعة كبد من خنزير، معدل وراثياً، في جسد إنسان، «لأغراض علاجية».

وجرى الإبلاغ في السابق عن حالتين من المرضى في حالة «موت دماغي»، خلال العمل التحضيري.

وكتب باحثون في مجلة «أمراض الكبد» أنهم توصلوا إلى أن أكباد الخنازير المعدلة وراثياً «يمكن أن تدعم القيام بوظائف أيضية وتركيبية أساسية لدى البشر».