هل تدفع 11 ألف دولار لشراء «برجر»؟

يقدم مطعم إسباني أغلى وأفخم شطيرة «برجر» في العالم، والتي يبلغ سعرها 11 ألف دولار أميركي، ولا يُمكن تذوّقها إلا من قِبل المدعوين.

ورغم أن أسعار «البرجر» ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال من بين أكثر الأطعمة بأسعار معقولة في قوائم المطاعم، مع ذلك، فإن «برجر» مطاعم «أوبا» الإسبانية تقع خارج الأسعار المألوفة، ولا سيما شطيرته التي نالت أخيرا لقب «أغلى برجر في العالم».



واستغرق تطوير هذه الوجبة الفاخرة، وفقا لما يذكره موقع «أوديتي» ثماني سنوات من البحث والتجريب، ولا تزال مكوناتها الدقيقة سرية. فكل ما نعرفه هو أن سعر البرجر المذهل 11 ألف دولار أميركي لا يرتبط بمكونات غريبة وغير ذات معنى مثل الذهب الصالح للأكل مثلا، بل بجودة المكونات، وتجربة طعام فريدة، وحصرية.

وأسس مطعم أسادور أوبا بوسكو خيمينيز، المعروف باسم بي دي فيكينغو، وهو طاهٍ إسباني ومؤثر في عالم الطهي، معروف بحبه للمطبخ الباسكي. كان مفهومه لأغلى برجر في العالم بسيطًا: «الفخامة لا ينبغي أن تكون صاخبة، بل ينبغي أن تكون بعيدة المنال». فقليلون هم من يستطيعون دفع 11 ألف دولار مقابل «برجر»، ولكن حتى امتلاك مبالغ طائلة لا يكفي. لتجربة أغلى برجر في العالم، فيجب أن تكون مدعوًا من أسادور أوبا.

يُذكر على موقع المطعم الإلكتروني: «هذه التجربة متاحة للمدعوين فقط. إنها غير مدرجة في قائمة الطعام. الحجز غير ممكن. يُسمح فقط للمختارين لتجربتها» ويضيف «إذا كنت تعتقد أنك تستحق أن تكون ضمن القائمة، يمكنك طلبها وسيتم معالجة طلبك».

لا يُدعى لتجربة أفخم برجر في العالم إلا من يستوفي جميع الشروط، ولكن إليك المفاجأة: لا أحد يعرف ما هي هذه الشروط. ومع ذلك، إذا وقع عليك الاختيار من قِبل أسادور أوبا، فستُدعى إلى غرفة خاصة في المطعم، وتجلس على طاولة مع بعض الزبائن المحظوظين الآخرين، ويُقدم لك طبق شهي مُعدّ من «أفضل ثلاثة أنواع من اللحوم في العالم»، و«أجود أنواع الجبن في أوروبا»، وصلصة خاصة مُعدّة بمشروب كحولي فاخر.

هل يستحق أغلى برجر في العالم سعره «بالتأكيد»، ولكن من الصعب الجزم بذلك في ظل عدم وجود قائمة مكونات لتحليلها، أو تخيل طعمها، إضافة إلا أنه من الصعب تجاهل حقيقة أنه يُمكنك شراء سيارة صغيرة بهذا المبلغ.