عجوز صينية تبتلع 8 ضفادع حية لسبب غريب

أثارت امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا في شرق الصين صدمةً واسعةً بابتلاعها ثمانية ضفادع حية، في إطار تطبيقها لعلاج شعبي لعلاج آلام أسفل ظهرها.

وأفادت صحيفة "هانغتشو ديلي" أن المرأة الثمانينية، واسمها تشانغ، نُقلت إلى مستشفى في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ، في أوائل سبتمبر، بسبب آلام حادة في البطن.

وقال ابنها للطبيب: "أكلت والدتي ثمانية ضفادع حية. والآن، أصبحت عاجزة عن المشي بسبب الألم الحاد ". وكانت سمعت تشانغ، التي عانت من انزلاق غضروفي لفترة طويلة، أن ابتلاع الضفادع الحية يمكن أن يساعد في تخفيف آلام أسفل ظهرها.

وطلبت الجدة من عائلتها اصطياد بعض الضفادع الحية لها، دون إخبارهم بنواياها. بعد أن جمعت عائلتها الضفادع، قامت المرأة بابتلاعها حية. ووفقًا للتقرير، فقد التهمت ثلاثة ضفادع في اليوم الأول، والخمسة المتبقية في اليوم التالي.

في البداية، شعرت ببعض الانزعاج في معدتها، لكن الألم ازداد في الأيام التالية. عندها فقط، كشفت تشانغ لعائلتها عن تجربتها في ابتلاع الضفادع.

وفي المستشفى التابع لجامعة تشجيانغ في هانغتشو، أجرى الأطباء فحصًا بدنيًا لها، حيث أكدت الفحوصات إصابة تشانغ بالطفيليات. وأوضح طبيب من المستشفى أنه "أدى ابتلاع الضفادع إلى إتلاف الجهاز الهضمي للمريضة، مما أدى إلى وجود بعض الطفيليات في جسمها، بما في ذلك نبات السبارغانوم".

وخرجت تشانغ من المستشفى بعد علاج استمر أسبوعين. ووفقًا لوو تشونغ ون، وهو طبيب كبير من مستشفى هانغتشو، فإن حالات مثل حالة تشانغ ليست نادرة : "لقد استقبلنا العديد من المرضى المشابهين في السنوات الأخيرة" موضحا أنه إلى جانب ابتلاع الضفادع، يستهلك بعض الأفراد مرارة الأفعى أو مرارة السمك النيئة، أو يضعون جلد الضفدع على جلودهم. معظم هؤلاء المرضى من كبار السن، ولا يتواصلون مع عائلاتهم كثيرًا بشأن مشاكلهم الصحية. ولا يلجؤون إلى المستشفيات إلا عندما تتفاقم حالتهم.