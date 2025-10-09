«جسر المشاعر» في أبوظبي.. بألوان فنانة رومانية

تحت عنوان «جسر المشاعر»، ينطلق في أبوظبي معرض الفنانة التشكيلية الرومانية كارمن إلينا رييرا رودريغيز أولتيني، المعروفة بأعمالها التي تمزج بين التجريد والتصوير الواقعي، والذي يستمر حتى 31 مارس 2026، في «ذا بريدج هَب».

ويأخذ المعرض جمهوره في رحلة بصرية وروحية تستكشف التلاقي الدقيق بين المرئي والخفي، والملموس والموحى به، من خلال أعمال تعتمد على الطبقات اللونية والرموز التي تترجم المشاعر الإنسانية.

وقالت الفنانة أولتيني إن هذا المعرض يمثل «جسراً يربط العوالم الداخلية للإنسان بالتجارب الإنسانية المشتركة»، داعية الجمهور إلى التوقف عند تفاصيل الأعمال واكتشاف ما تخفيه.