780 عملاً تتنافس على جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي

انتهت لجنة تحكيم جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي، التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، من عملية تقييم الأعمال المشاركة في الدورة السابعة 2024-2025، التي شهدت إقبالًا واسعاً من المصورين المحليين والدوليين.

وبلغ عدد المشاركات 780 عملاً فوتوغرافياً، توزعت على ثلاثة محاور، شملت المحور الرئيس: «الفجيرة مدينة الشرق والنور»، والمحور المحلي: «الحرف التقليدية والأسواق»، والمحور العالمي: «قصص من الشارع».

وأكدت اللجنة أن المشاركات تميزت بتنوع الموضوعات، وغنى الرؤى الإبداعية التي عكست تطور الحركة الفوتوغرافية في الإمارات، ومكانة الفجيرة منصة تحتفي بالمواهب الفوتوغرافية.