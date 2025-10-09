برنامج «الكفاءة الإعلامية» يستقطب 20 قيادية في دبي

انطلق أول من أمس برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتعزيز الحضور الريادي للمرأة الإماراتية في قطاع الإعلام بأشكاله المختلفة، المرئية والمقروءة والمسموعة والرقمية، ويستمر حتى يوم 23 الجاري، بمشاركة 26 من القياديات والمعنيات بالاتصال المؤسسي في 20 جهة حكومية وشبه حكومية بدبي.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج المتخصص ترجمةً للرؤية الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة الهادفة إلى تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الإعلام، الذي يُشكّل في الوقت الراهن إحدى أهم أدوات التأثير وصناعة الصورة الذهنية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

وفي بداية البرنامج، رحبت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، بالمشاركات، وقالت: «برؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تواصل المؤسسة إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير المهارات القيادية للمرأة الإماراتية، وتوفير البيئة الداعمة لتقدمها المهني وتعزيز حضورها في مراكز صنع القرار، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف القيادات النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية لإكسابهن الأدوات اللازمة للتميز في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الاتصال الفعّال والإعلام المؤسسي».

وأعربت نعيمة أهلي عن اعتزاز مؤسسة دبي للمرأة بما تتمتع به المُشاركات في البرنامج من كفاءة وقدرات مهنية، وبما حققته المرأة الإماراتية بصفة عامة من إنجازات على المستويات المحلية والعالمية، مضيفة: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز هذه النجاحات عبر الاستثمار في تطوير الكفاءات الإعلامية، التي نعتبرها من أهم مقومات القيادة الحديثة، ففي عصر أصبح فيه الإعلام ركيزة أساسية وجسراً مهماً للتواصل مع المجتمع والتعبير عن رؤية المؤسسات وسياساتها، فإن امتلاك المهارات الإعلامية لم يعد خياراً، بل ضرورة لكل من تتولى موقعاً قيادياً.

من جانبها، أشادت مديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة دبي للمرأة في دعم المرأة الإماراتية وتوسيع نطاق حضورها وتأثيرها في القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع الإعلام، الذي يُعد اليوم من أبرز المجالات التي تتطلب كفاءات عالية وقدرة على إيصال الرسائل بفاعلية واحترافية، معربةً عن اعتزازها بثقة المؤسسة في البرامج والدورات التدريبية التي توفرها الأكاديمية؛ سواء للجيل الجديد من الإعلاميين أو للموظفين والقياديين المعنيين بالتواصل مع الجمهور عبر وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة التقليدية والحديثة.