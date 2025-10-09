إيرادات قياسية لـ «ضريبة الكلاب» في ألمانيا

سجلت إيرادات الضريبة على امتلاك كلاب في ألمانيا مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 430 مليون يورو خلال عام 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وأوضح المكتب، أمس، في فيسبادن أن هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن الإيرادات من ضريبة الكلاب واصلت ارتفاعها على مدار السنوات الـ10 الماضية، إذ ارتفعت بنحو 39% مقارنة بعام 2014.

لكن ارتفاع الإيرادات لا يعني بالضرورة زيادة عدد الكلاب، بحسب المكتب الذي أشار إلى أن قيمة الضريبة وشروطها تختلف من بلدية إلى أخرى، وغالباً ما تعتمد على عدد الكلاب في المنزل أو سلالة الحيوان.

وإلى جانب الضرائب، أصبحت كلفة تغذية الحيوانات الأليفة عبئاً إضافياً على أصحابها؛ إذ ارتفعت أسعار طعام الكلاب والقطط في المتوسط خلال عام 2024 بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق. وبمقارنة الأسعار بعام 2020، يتضح أن أسعار طعام الكلاب والقطط ارتفعت بأكثر من الثلث (35.3%)، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأسعار العامة للمستهلكين خلال الفترة نفسها 19.3%.