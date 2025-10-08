سائق يدخل العناية المركّزة بعد تناوله هذه الحلوى.. 10461 سعرة حرارية في 3 أيام فقط

احتاج سائق شاحنة بريطاني يبلغ من العمر 33 عاماً إلى علاج طارئ، وحجز بالعناية المركزة، بعد تناوله كمية كبيرة من حلوى الجيلاتين في فترة زمنية قصيرة نسبياً (ثلاثة أيام فقط).

وأفادت التقارير بأن ناثان ريمينغتون، وهو سائق شاحنة من يوركشاير، طلب عبوة ثلاثة كغم من حلوى الجيلاتين بعد أن اشتهى تناولها بشدة. وبعد تناوله كمية 10461 سعرة حرارية من الحلوى في ثلاثة أيام فقط، بدأ يعاني من أعراض جسدية خطيرة بعد ذلك بوقت قصير. ونُقل إلى غرفة الطوارئ وهو يعاني من ألم شديد في البطن وتعرق وارتفاع ضغط الدم وعرق بارد.

في البداية، اشتبه الطاقم الطبي في أن الرجل يعاني من تسمم غذائي، لكن المزيد من الفحوصات كشفت عن مستويات عالية بشكل غير عادي من الجيلاتين في جهازه الهضمي. بعد إجراء فحوصات عدة، شُخِّص الرجل بالتهاب الرتوج الحاد.

والتهاب الرتوج حالة تتشكل فيها نتوءات صغيرة، تُسمى الرتوج، في جدار القولون، مما يسبب عدوى أو التهاباً. ويوضح المختصون أن تناول كميات كبيرة من بعض المكونات، مثل الجيلاتين، قد يزيد من خطر حركة الأمعاء وانسدادها. وأكثر أعراض التهاب الرتوج شيوعاً هو ألم البطن الشديد والمستمر في أسفل البطن من الجهة اليسرى. ويختلف هذا الألم اختلافاً واضحاً عن عسر الهضم أو الإمساك المعتاد، وعادةً ما يستمر لأكثر من يوم ويتفاقم تدريجياً. قد يعاني بعض المرضى من براز دموي أو مخاطي، وإذا تفاقمت الأعراض، فهناك خطر حدوث ثقب في القولون، والذي قد يتطور إلى التهاب الصفاق.

وفي حالة السائق، أورد موقع «أوديتي» أن الأطباء منعوا فوراً تناول الطعام عن طريق الفم وبدأوا العلاج بالسوائل الوريدية. وظل السائق في المستشفى لمدة ستة أيام بالعناية المركزة بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم شديد في البطن. لحسن الحظ، تعافى تماماً، لكنه على الأرجح لن يتناول حلوى الجيلاتين لفترة طويلة جداً.