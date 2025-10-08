تحدثوا مع أبنائكم حتى لا يقعوا في هذا الخطأ مع «شات جي بي تي».. سؤال مشاكس يقود لتدخل الشرطة

أوقفت الشرطة طالباً يبلغ من العمر 13 عاماً؛ بعدما سأل منصة الذكاء الصناعي حول كيفية «قتل» صديقه في الصف.

وأورد موقع «غيزمودو» أن الحادثةوقعت في ديلاند، فلوريدا (أميركا)، حيث يُزعم أن طالباً لم يُكشف عن اسمه، يدرس في مدرسة ساوث ويسترن الإعدادية بالمدينة، سأل روبوت الدردشة الخاص بـ«شات جي بي تي» التابعة لشركة OpenAI عن كيفية «قتل صديقي في منتصف الفصل»؛ ما أثار على الفور تنبيهاً داخل نظام كان يراقب أجهزة الكمبيوتر المُقدمة من المدرسة تُديره شركة تُدعى Gaggle، والتي تُقدم خدمات السلامة للمناطق التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

وسرعان ما بدأت الشرطة في استجواب المراهق، وفقاً لتقارير قناة WFLA المحلية التابعة لشبكة NBC. وأفادت الوسيلة المحلية بأن الطالب أخبر الشرطة بأنه كان يُشاكس صديقاً أزعجه.

وعلق مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا: «مزحة أخرى تسببت في حالة طوارئ في الحرم الجامعي. أيها الآباء، يرجى التحدث مع أبنائكم حتى لا يكرروا نفس الخطأ».

من جهتها وفي منشور على مدونتها، تصف شركة Gaggle كيفية استخدامها لمراقبة الويب، والذي يقوم بتصفية كلمات رئيسة مختلفة (من المفترض أن كلمة «قتل» هي إحدى هذه الكلمات الرئيسية) للحصول على «رؤية واضحة لاستخدام المتصفح، بما في ذلك المحادثات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini وChatGPT ومنصات أخرى».



وتقول الشركة إن «نظامها مصمم للإبلاغ عن السلوكيات المثيرة للقلق المرتبطة بإيذاء النفس والعنف والتنمر وغيرها، ويوفر سياقاً من خلال لقطات الشاشة».