لنوم صحي.. تناول هذه الفواكه الثلاث قبل النوم

يعاني كثير من الأشخاص من صعوبات في النوم، الأمر الذي يؤثر في النهاية على صحتهم وإنتاجيتهم ومزاجهم بشكل عام.

وقد أثبتت دراسات كثيرة سابقة دور النظام الغذائي في التصدي للأرق واضطرابات النوم.

وفي هذا السياق، صرحت كيندال ماكينتوش، أخصائية التغذية الأميركية، لشبكة «فوكس نيوز» بأن بعض الفواكه الغنية بالهرمونات والمعادن الطبيعية قد تساعد الناس على النوم.

وأوضحت قائلة إن هناك فواكه «غنية بالميلاتونين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وإصلاح الخلايا خلال الليل».

ومن أبرز هذه الفواكه:



الكرز الحامض

وهو نوع من الكرز يعرف بطعمه الحامض. ووفقاً لعيادة «كليفلاند» يُمكن أن يُساعد الكرز الحامض على تحفيز النوم عن طريق زيادة كمية الميلاتونين.

والميلاتونين هرمون طبيعي تُنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ، التي تُسيطر جزئياً على دورة النوم والاستيقاظ.

ويحتوي الكرز أيضاً على التربتوفان، وهو حمض أميني يُستخدم في إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة الذي يلعب دوراً رئيسياً في وظائف الجسم، مثل المزاج والنوم) والميلاتونين، وفقاً لعيادة «كليفلاند».

الكيوي

تقول ماكينتوش إن الكيوي مفيد أيضاً للنوم، لاحتوائه على الميلاتونين والسيروتونين.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2024، ونُشرت في المكتبة الوطنية للطب أن تناول الكيوي يُحسّن بشكل ملحوظ جودة النوم ومدته، كما يحسّن من الأداء الوظيفي خلال النهار.



العنب

أكد أخصائي التغذية المُعتمد، أنتوني دي مارينو أن العنب مفيدٌ لتحسين النوم.

ويقول دي مارينو: «يحتوي العنب على نسبةٍ من الميلاتونين؛ لذا فهو وجبةٌ خفيفةٌ مسائيةٌ رائعة. فهو قليل السعرات الحرارية، ويمكن أن يُساعدك على النوم».

ويُشير إلى أن طريقة تناول العنب أساسيةٌ للحصول على فوائده، فبدلاً من شرب عصير العنب أو تناول الزبيب، فإن العنب في صورته الطبيعية غير المُصنّعة هو مصدر التغذية الأمثل.