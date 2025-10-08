إنقاذ نحو 900 شخص حوصروا بعاصفة ثلجية قرب جبل إيفرست في الصين

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن نحو 900 من المتنزهين والمرشدين والعاملين الذين حوصروا بسبب عاصفة ثلجية نهاية الأسبوع على الجانب الصيني من جبل إيفرست، تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان.

وضربت عاصفة قوية المنطقة مساء السبت، ما أدى إلى قطع طرق الوصول إلى موقع إقامة المتنزهين الذين كانوا يقيمون في خيام على ارتفاع يزيد على 4900 متر فوق سطح البحر.

وبحسب السلطات المحلية، بلغ عدد العالقين 580 متسلقا إلى جانب أكثر من 300 مرشد وعامل.

وتمكن نحو 350 متسلقا من النزول بحلول ظهر الاثنين، بينما وصل الباقون إلى مناطق آمنة بحلول الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن بعض المتنزهين عانوا من انخفاض في درجة حرارة الجسم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ زودتهم بالغذاء والدواء ووسائل التدفئة والأكسجين، وساعدت نحو 12 منهم للوصول إلى نقطة تجمع آمنة.

وأُغلقت مؤقتا المنطقة السياحية المحيطة بجبل إيفرست في إقليم التبت الصيني، حيث يقع الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8850 مترا ويعد الأعلى في العالم، على الحدود بين الصين ونيبال.