«نوبل الفيزياء 2025» تذهب إلى روّاد ميكانيكا الكم

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أمس، فوز العلماء: جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء هذا العام، «لتجاربهم التي كشفت عن تطبيقات فيزياء الكم».

وأضافت الأكاديمية - وهي الهيئة التي تختار الفائزين بالجائزة - في بيان: «جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام، تكريم لتجارب فتحت آفاقاً لتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الكم، بما في ذلك التشفير الكمومي، والحواسيب الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية».

وأجرى الفائزون بالجائزة تجارب في منتصف ثمانينات القرن الماضي على دائرة إلكترونية مصنوعة من الموصلات الفائقة، وأثبتوا أنه يمكن إثبات خصائص ميكانيكا الكم على نطاق ميكروسكوبي أكبر بكثير.

وأفادت الأكاديمية بأن الفائزين أجروا تجارب باستخدام دائرة كهربائية، اكتشفوا فيها نفقاً كمومياً ومستويات طاقة مُتكممة في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد.

وقال كلارك في المؤتمر الصحافي لجائزة نوبل عبر الهاتف: «أشعر بحالة من الذهول التام، بالطبع، لم يخطر ببالي مطلقاً أن هذا قد يكون أساساً لجائزة نوبل».

ويعمل كلارك، المولود في بريطانيا، أستاذاً في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة.

أما ديفوريه، المولود في فرنسا، فأستاذ في جامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا بالولايات المتحدة، والتي يعمل بها أيضاً مارتينيس أستاذاً.

وقال رئيس لجنة نوبل للفيزياء، أوله إريكسون: «من الرائع أن نتمكن من الاحتفال بالطريقة التي تواصل بها ميكانيكا الكم- التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان- مفاجأتنا باستمرار. كما أنها مفيدة للغاية، لأن ميكانيكا الكم هي أساس جميع التقنيات الرقمية».

