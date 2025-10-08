القرية العالمية: انتظروا تجارب استثنائية وحدائق خلابة

كشفت القرية العالمية، أمس، عن أنها ستفتح بواباتها في 15 الجاري، لتبدأ الموسم الـ30 الذي يعد محطة جديدة في مسيرة التميز، إذ سيشهد إضافات وتحسينات تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تُعد الأروع حتى الآن، في إطار مواصلة الارتقاء بمعايير الترفيه والثقافة.

ويشهد هذا الموسم افتتاح «حدائق العالم» وهي منطقة خلابة تقع أمام جناح مصر وتمتد حتى جناح إيران، مستوحاة من جمال الطبيعة وتنوعها الخلّاب، إذ تزدان بتنسيقات باهرة من الزهور وأبرز المعالم من مختلف أنحاء العالم، لتأخذ الضيوف في رحلة بصرية جميلة، وتم تصميم هذه المساحة لتكون ملاذاً مثالياً للنزهات العائلية، لتمنح أجواءً طبيعية تنسجم مع حيوية القرية العالمية، في أجواء تنبض بالسكينة وتُبهر الأنظار.

وتُعزّز الوجهة رحلتها التفاعلية بوضع شاشات إرشادية ستساعد الضيوف على التنقل بسهولة، كما تنطلق جوازات الموسم الـ30 مع محطات ختم جوازات السفر، حيث يمكن للضيوف جمع أختام رمزية من كل جناح.

وستكون مملكة التنين من أبرز الإضافات لهذا الموسم، إذ توفر تجربة تفاعلية غامرة تضم 11 غرفة بتصاميم مختلفة، وسيخوض الضيوف مغامرة غامضة داخل عالم «بلاكستون هولو» الأسطوري لمساعدة «إغنيس»، آخر التنانين، على استعادة قواه المفقودة عبر حل الألغاز، وتتنوع أجواء الغرف بين مزيج ساحر يجمع بين الخيال والغموض والمغامرة.

كما تقدم القرية العالمية للمغامرين الصغار تجربة الرحالة الصغار في منطقة «كرنفال»، والتي سيجري افتتاحها لاحقاً خلال الموسم، وهي وجهة مصممة خصيصاً للأطفال، تُوقظ فضولهم وتُشعل حماستهم بروح المغامرة. وتحتضن هذه الوجهة الداخلية، بتصميمها المستقبلي المضيء، مجموعةً من المسارات متعددة المستويات، وألعاب التسلق، والمنزلقات، وأحواض الكرات، والأنفاق، إلى جانب تحديات عدة شائقة تغمرها ألوان مضيئة تمنح تجربة غامرة بطابع إبداعي مميّز.

وتطور القرية العالمية أيضاً منطقة المسرح الرئيس للظهور بحلة جديدة، ضمن مشروع تطوير يهدف إلى الارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات غير مسبوقة، وستشمل التحسينات توسعة المساحة المخصصة للجمهور، ما يتيح استيعاب عدد أكبر من الضيوف، كما سيشهد المسرح إنتاجات فنية أكثر تميّزاً، وعروضاً حية عالمية المستوى، إضافة إلى عروض ثقافية وترفيهية تعكس تنوع الثقافات وتثري تجربة الضيوف طول الموسم.

كما سيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع أروع عروض للضوء والليزر عند بحيرة التنين، التي تشهد تبديلاً لشاشتها العملاقة، والتي تحمل رقماً قياسياً في «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر شاشة عرض تحت الماء في العالم، بشاشة جديدة كليّاً توفر وضوحاً أعلى للتشكيلات المختلفة التي تتزين بها البحيرة، ويشهد التنين المميّز الذي يتألق في وسط البحيرة تعزيزات ومؤثرات نارية جديدة أيضاً.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها عند مدخلي الشارقة وأبوظبي بأقواس جديدة، في حين يشهد نفق الشارقة تصميماً باهراً، يحوّله إلى بوابة لافتة بألوان نابضة.

وسيشهد شارع فييستا توسعة إضافية تتيح مزيداً من الأجواء الاحتفالية ما يُعزّز من خيارات المطاعم والمأكولات في الوجهة التي يتجاوز عددها 200 منفذ، أما حي الحلويات (سوق القطارات سابقاً)، فيدمج بين الأجواء الكلاسيكية واللمسات العصرية في مشهد لا يُفوت لالتقاط الصور. ويستقبل ركن التشات الهندي ضيوفه بتصميم جديد ينبض بالألوان والحيوية.

وسيحظى شارع السعادة بلمسات بصرية لافتة عبر المظلات الجديدة، في حين يعود طريق آسيا تحت مسمى بوليفارد آسيا، ليحتفي بالتنوع الغني للقارة من مطابخها، وثقافاتها، وإرثها العريق.

الوجهة الأولى

تعكس التحسينات الجديدة التزام القرية العالمية المتواصل بتقديم تجارب استثنائية لضيوفها، ترسيخاً لشعارها «عالم أكثر روعة» بعد 30 موسماً من الفرح والاكتشاف والمأكولات الشهية في الوجهة العائلية الأولى في دولة الإمارات.

• 11 غرفة بتصاميم مختلفة تقدم تجربة تفاعلية غامرة في «مملكة التنين».

• الضيوف سيكونون على موعد مع عروض باهرة للضوء والليزر عند بحيرة التنين.