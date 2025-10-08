فائز بـ «نوبل» خارج «الشبكة».. تعذّر إبلاغه بالخبر السعيد

تعذّر تبليغ العالم الأميركي فريد رامسديل بفوزه بجائزة نوبل في الطب التي مُنحت أول من أمس، إذ يُمضي وقته في رحلة مشي في الطبيعة منقطعاً عن شبكة الاتصالات.

ومُنحِت الجائزة لعام 2025 إلى رامسديل ومواطنته ماري إي. برونكو، والعالم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديراً لأبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي، إلا أن رامسديل يعيش «أفضل أيامه» وهو «منقطع عن التواصل»، ويمضي وقته في رحلة مشي في الطبيعة، بحسب ما أفاد متحدث باسم «سونوما بيوثيرابيوتكس»، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في سان فرانسيسكو، يعمل فيها الباحث البالغ من العمر (64 عاماً). ونتيجة لذلك، تعذّر على اللجنة التواصل معه.

وقال جيفري بلوستون، صديق رامسديل وأحد مؤسسي «سونوما بيوثيرابيوتكس»، إنه لم يتمكن كذلك من التواصل معه، مضيفاً لـ«فرانس برس»: «لقد حاولت التواصل معه بنفسي، وأعتقد أنه يمشي في المناطق الريفية النائية في (ولاية) آيداهو الأميركية».