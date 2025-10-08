بين برج خليفة ومعالم الجَمال

لا تكتمل زيارة دبي إلا بالتقاط صورة هنا.. بصحبة المعلَم الشامخ الذي يلامس السحب، ويُبرز طموح مدينة لا ترضى إلا بالرقم واحد، وتسعى دوماً إلى الأرقام القياسية مع أعلى بناء على وجه الأرض، برج خليفة الذي يُعدّ محطة ثابتة على قائمة وجهات ضيوف دبي، ويتلألأ نهاراً وليلاً، ويحرض العدسات على أخذ أجمل الصور، التي تتزين كذلك بالنافورة المائية، وتكمل روعة المكان المحاط بالجَمال والمناظر الخلابة.