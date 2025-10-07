لسبب «عاطفي» لا يصدق.. موظفة تتسبب عمداً بإغلاق قاعدة بها 42 ألف جندي

تسببت موظفة مدنية في قاعدة ماكغواير - ديكس - ليكهورست المشتركة الضخمة في نيوجيرسي في إغلاق عسكري شامل لأنها أرادت تقوية روابط الزمالة مع شركائها في العمل.

وأرسلت ماليكا بريتينغهام، التي عملت في مركز الحرب الجوية البحرية، رسالة نصية حوالي الساعة 10:15 صباحاً تزعم فيها وجود مُطلق نار نشط في القاعدة.

وقالت إنها سمعت «خمس أو ست طلقات نارية» وأنها كانت تختبئ في خزانة مع زملائها. وبعد دقائق، أُغلقت القاعدة، التي تبلغ مساحتها 42 ألف فدان، وتضم أكثر من 42 ألف جندي من الجيش والقوات الجوية والبحرية، إغلاقاً تاماً.

وبالطبع، سرعان ما اكتُشف أنه لم يكن هناك مطلق نار وفقاً لمحطة «أي بي سي» التي قالت إنه تم إلقاء القبض على بريتينغهام، ووُجهت إليه تهمة نشر معلومات كاذبة عمداً.

وبحسب الشكوى، أوضحت بريتينغهام أنها نفذت هذه الخدعة لأنها تعرضت للنبذ من قبل زملائها في العمل، وكانت تأمل أن تسمح لهم تجربتهم المشتركة في الرد على مطلق النار النشط بتكوين ما يسمى بـ«رابطة الصدمة»؛ إلا أن الأمر جلب نتائج عكسية كما هو واضح، واستمر الإغلاق قرابة ساعة، ولم يُصب أحد بأذى.