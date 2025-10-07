لص يظهر فجأة.. ويصدم طاقم قناة أثناء تصويرهم تقريراً عن سرقاته المزعومة

شاءت صدفة غريبة أن يلقي طاقم إحدى قنوات الأخبار التلفزيونية القبض على رجل يُشتبه بارتكابه سرقات عدة في كولورادو الأميركية أثناء تصويرهم لمقاطع عنه لنشرة الأخبار.

وأورد موقع «ديكستر» أن اللص المطلوب ريتشارد أبلكويست، قام بالتجول خلف طواقم الأخبار التلفزيونية أثناء تصويرهم لمقاطع عن سرقاته المزعومة. وتعجب أحد المذيعين، من قناة «سي بي إس»، عندما رأى أبلكويست يعبر الشارع خلفه مبدياً دهشته من وجوده.

بدوره، لم يبدُ على أبلكويست، الذي كان يرفع غطاء رأسه، أي انزعاج من توجيه كاميرات التلفزيون نحوه.

بعد ذلك، سارع طاقم قناة «سي بي إس» وآخرون إلى الاتصال برقم الطوارئ 911 لإبلاغ الشرطة بوجود المشتبه به في المنطقة. وفي غضون 10 دقائق، ألقت السلطات القبض عليه واقتادته إلى الحجز للاستجواب.

وقالت الشرطة: «سارع نواب وشرطة أيداهو سبرينغز إلى المنطقة، وتمكنوا من تحديد مكان أبلكويست واعتقاله».

وكانت قد بدأت عملية بحث واسعة النطاق للعثور على المشتبه به بعد وقوع سرقات عدة بين 23 و25 سبتمبر الماضي. وفي 26 من الشهر نفسه، قام الطاقم التلفزيوني بالعمل على تغطية أخبار السرقات حينما ظهر اللص خلفهم.

وصرح متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة كلير كريك لشبكة «سي بي إس نيوز» بأنها كانت لحظة «مذهلة» لأن المشتبه بهم عادةً ما يكونون غائبين عن الأنظار عندما تكون وسائل الإعلام موجودة.

وصُدم المذيع جستن آدامز أيضاً برؤية أبلكويست. وقال: «شعرت بعدم التصديق، (وقلت) انتظر لحظة، هذا هو الرجل الذي أتحدث عنه حرفياً وأصفه على الهواء مباشرة».