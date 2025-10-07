امرأة تنجو من الموت بأعجوبة.. سقطت في بئر وتمسكت بـ«جدار الأمل» لـ54 ساعة

نجت امرأة بأعجوبة بعد سقوطها عن طريق الخطأ في بئر مهجورة، إذ تشبثت بجدارها بشدة لـ54 ساعة، تُصارع الإرهاق والبعوض المُستمر، وحتى لدغات ثعابين الماء، في جنوب شرق الصين.

ووقعت الحادثة في سبتمبر الماضي، عندما كانت المرأة، البالغة من العمر 48 عاماً، ولقبها تشين، تتمشى في غابات تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان، قبل أن تسقط فجأة في البئر العميقة.

ولاحظت عائلتها اختفاءها، وبعد بحث أولي لم يُسفر عن نتائج، أبلغوا عن اختفائها في 14 سبتمبر الماضي، فبدأت جهود الإنقاذ في اليوم التالي، ثم بدأ فريق مُتخصص من 10 مُنقذين، مُجهزين بطائرة مُسيرة مُزودة بتصوير حراري، عملية بحث شاملة.

ووفقاً لقائد الفريق دو شياو هانغ، فقد سمعوا فجأةً صرخة استغاثة خافتة نحوا الساعة 1:45 ظهراً. وبعد سماع الصوت، اكتشف الفريق سريعاً البئر العميقة التي تكسوها الأعشاب. وسارع رجال الإنقاذ إلى إزالة الغطاء النباتي من رأس البئر، وعثروا أخيراً على تشين، التي كانت مغمورة في الماء، وأصابعها الشاحبة تُمسك شقوق جدار البئر الزلقة.

وكشفت تشين لاحقاً - وفقا لصحيفة «ساوث إيست مورنينغ بوست» - أنها بعد سقوطها في البئر عن طريق الخطأ، كانت محظوظة بمعرفتها السباحة، وتمكنت من البقاء طافيةً متمسكةً بحجرٍ مغروسٍ في الجدار.

ومع ذلك، نظراً لبنية البئر الفريدة - ضيقة من الأعلى ومتسعة من الأسفل - لم تكن لديها القوة الكافية لتسلق الجدار. بعد أن هدأت، تشبثت بالحجر بيدٍ واحدة واستخدمت الأخرى لحفر ثلاثة أحجار أخرى لتكون بمثابة موطئ قدم مؤقت.

وتشبثت بالحائط بيديها، وتحملت هذا الوضع المحفوف بالمخاطر لأكثر من يومين. حيث قالت لاحقاً «مررتُ بلحظات عديدة انهرت فيها تماماً من شدة اليأس. كان قاع البئر مظلماً تماماً، يعج بالبعوض، حتى إن بعض ثعابين الماء كانت تسبح بالقرب منه. غطتني لدغات البعوض، وثعبان ماء لدغني مرةً في ذراعي. لحسن الحظ، لم يكن ساماً ولم يُسبب أي ضرر جسيم».

وأضافت: «مررتُ بمرات لا تُحصى من الاستسلام. لكنني فكرتُ حينها في والدتي البالغة من العمر 70 عاماً، ووالدي البالغ من العمر 80 عاماً، وابنتي التي بدأت للتو دراستها الجامعية. لو تركتهم ورائي، فماذا سيفعلون؟». وظلت تتأمل الأفكار التي منحتها القوة لتحمل 54 ساعة من المعاناة حتى وصول الإنقاذ.

وفور إنقاذها، نُقلت تشين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج.

وشخّص الأطباء حالتها بكسر في ضلعين وانهيار طفيف في الرئة، كما أصيبت يداها بجروح بالغة وتقرحات نتيجة تشبثها بجدار البئر، لكن حالتها مستقرة حالياً.