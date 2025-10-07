كاليفورنيا تمنع الإعلانات الصاخبة على التلفزيون

حظرت كاليفورنيا الإعلانات التلفزيونية الصاخبة، بموجب قانون جديد يُلزم بتشغيل الإعلانات بمستوى صوتي منخفض.

ولطالما اشتكى المشاهدون في الولايات المتحدة من أن الإعلانات التلفزيونية تُصدر ضجيجا أعلى بكثير من البرنامج الذي يشاهدونه.

ويؤدي هذا الوضع في كثير من الأحيان إلى مواقف محرجة، فعلى سبيل المثال، قد يُفاجأ مشاهدو فيلم وثائقي ذي نبرة هادئة عن الحياة البرية بارتفاع كبير في الصوت عند عرض إعلانات صاخبة.

وينص القانون الجديد على أن يكون مستوى صوت الإعلانات التجارية مساويا لصوت المحتوى الذي يُقدّم في البرامج.

وقال الحاكم غافن نيوسوم بعد توقيع القانون: "لقد سمعنا صوت سكان كاليفورنيا بوضوح تام، والواضح أنهم لا يريدون إعلانات تجارية بمستوى صوت أعلى من صوت البرنامج الذي يتابعونه".

إلى جانب محطات التلفزيون التقليدية وقنوات الكابل، يشمل القانون أيضا منصات البث التدفقي.