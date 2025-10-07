افتتاح القرية العالمية على الموعد.. وبدأ العد التنازلي لكل هذه التجارب الجديدة

أعلنت القرية العالمية اليوم عن أنها ستفتح بواباتها في 15 أكتوبر الجاري، لتبدأ الموسم الـ30 الذي يعد محطة جديدة في مسيرة التميز، إذ سيشهد إضافات وتحسينات تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تُعد الأروع حتى الآن، في إطار مواصلة الارتقاء بمعايير الترفيه والثقافة.

ويشهد هذا الموسم افتتاح «حدائق العالم» وهي منطقة خلابة تقع أمام جناح مصر وتمتد حتى جناح إيران، مستوحاة من جمال الطبيعة وتنوعها الخلّاب، إذ تزدان بتنسيقات مبهرة من الزهور وأبرز المعالم من مختلف أنحاء العالم، لتأخذ الضيوف في رحلة بصرية جميلة. وقد تم تصميم هذه المساحة لتكون ملاذاً مثالياً للنزهات العائلية، لتمنح أجواءً طبيعية تنسجم مع حيوية القرية العالمية، في أجواء تنبض بالسكينة وتُبهر الأنظار.

وتعزز الوجهة رحلتها التفاعلية بوضع شاشات إرشادية ستساعد الضيوف على التنقل بسهولة. كما تنطلق جوازات الموسم الـ30 مع محطات ختم جوازات السفر، حيث يمكن للضيوف جمع أختام رمزية من كل جناح.

وستكون مملكة التنين من أبرز الإضافات لهذا الموسم، إذ توفر تجربة تفاعليه غامرة تضم 11 غرفة بتصاميم مختلفة. سيخوض الضيوف مغامرة غامضة داخل عالم «بلاكستون هولو» الأسطوري لمساعدة «إغنيس»، آخر التنانين، على استعادة قواه المفقودة عبر حل الألغاز. وتتنوع أجواء الغرف بين مزيج ساحر يجمع بين الخيال، الغموض، والمغامرة.

كما تقدم القرية العالمية للمغامرين الصغار تجربة الرحالة الصغار في منطقة كرنفال، والتي سيجري افتتاحها لاحقاً خلال الموسم، وهي وجهة مصممة خصيصاً للأطفال، تُوقظ فضولهم وتُشعل حماسهم بروح المغامرة. وتحتضن هذه الوجهة الداخلية، بتصميمها المستقبلي المضيء، مجموعةً من المسارات متعددة المستويات، وألعاب التسلق، والمنزلقات، وأحواض الكرات، والأنفاق، إلى جانب العديد من التحديات المشوّقة التي تغمرها ألوان مضيئة تمنح تجربة غامرة بطابع إبداعيٍ مميز.

وتطور القرية العالمية أيضاً منطقة المسرح الرئيسي للظهور بحلّة جديدة، ضمن مشروع تطوير يهدف إلى الارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات غير مسبوقة. وستشمل التحسينات توسعة المساحة المخصصة للجمهور، مما يتيح استيعاب عدد أكبر من الضيوف. كما سيشهد المسرح إنتاجات فنية أكثر تميزاً، وعروضاً حية عالمية المستوى، بالإضافة إلى عروضاً ثقافية وترفيهية تعكس تنوع الثقافات وتثري تجربة الضيوف طوال الموسم.